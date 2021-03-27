"Хтось полетить в брутальний нокаут": криваві прогнози на бій Повєткін – Вайт

Минулого року супертяжі Олександр Повєткін і Ділліан Вайт боксували у "Бійцівському саду", а сьогодні буде "битва на скелі" в Гібралтарі. Промоутер Едді Гірн вміє знаходити цікаві місця для поєдинків. І він сподівається, що реванш росіянина і британця наробить галасу. Онлайн Повєткін – Вайт дивіться на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом реваншу Ділліана Вайта – на перемогу британця можна поставити з кеффіціента 1.25. А ось на виграш росіянина Олександра Повєткіна – 3.75. Нічию в цьому бою практично не розглядають – 26.00.

Олександр Повєткін, Едді Гірн і Ділліан Вайт / Фото: matchroomboxing

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Якщо говорити конкретніше, то найімовірнішою є перемога Вайта технічним нокаутом – коефіцієнт на неї 2.37, звичайним нокаутом – 4.50, рішенням суддів – 6.00. Повєткін переможе за суддівськими записками – 21.0, технічним нокаутом – 6.00, нокаутом – 9.00.

Олександр Повєткін – Ділліан Вайт / Фото: matchroomboxing

"Цей бій підходить як Повєткіну, так і Вайту. Ви можете сперечатися про це, але завжди є "за" і "проти". У будь-якому випадку, це буде найжорстокіший поєдинок, за підсумками якого хтось полетить у брутальний нокаут. Тут не буде перемоги за очками. Сподіваюся, все завершиться на нашу користь", – дав прогноз BoxingScene промоутер Уайта Едді Гірн.

Нагадаємо, що в серпні 2020 року у Великій Британії Повєткін нокаутував Вайта в п'ятому раунді і завоював тимчасовий титул WBC.

А нокаут в бою Повєткін – Вайт був визнаний найкращим 2020 року.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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