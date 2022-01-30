30 січня 17:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Сіті --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Камбосос назвав суперника на суперпоєдинок. Це буде найкращий бій із можливих

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 09:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос зізнався, що йому потрібен найкращий претендент на титул
Хейні, Камбосос і Ломаченко
Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

"Лютий" австралієць звузив число претендентів на мегафайт до двох боксерів – українця Василя Ломаченка та американця Девіна Хейні. Попри те, що переговори з представниками Хейні зайшли в глухий кут, Камбосос не виключає його зі списку можливих суперників.

Імператор у властивій йому манері заявив, що йому все одно, з ким битися, аби він був найкращим.

Реклама

"Як я вже говорив незліченну кількість разів, я хочу найкращого претендента, щоб подарувати світові найкращий із можливих боїв.

Хейні, Matchroom Boxing, Ломаченко, Top Rank, для танго потрібні двоє, тому давайте зробимо це якнайшвидше.

Стадіон в Австралії чекає", – написав Джордж Камбосос на своїй сторінці у Twitter.

Раніше Камбосос називав чотирьох топ-босерів зі свого дивізіону, які його цікавлять як суперники:

"Хто мене цікавить? Ви знаєте імена. Мені подобаються варіанти з Девіном Хейні, Василем Ломаченком, Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією. Це буде один із них. Даю вам 110%.

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента
Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

На думку Олександра Красюка, саме Василя Ломаченка обере в опоненти для захисту звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос.

"Ломаченко повинен змотивувати Камбососа привабливими комерційними умовами. І, наскільки мені відомо, Василь готовий зробити крок у бік австралійця, тому що його мотивацією завжди була насамперед спортивна складова, а потім комерційна. Тому вважаю, що поєдинок Ломаченка – Камбосос вірогідніший, ніж бій Камбосос – Хейні. Саме з погляду комерційної складової", – зазначив в інтерв'ю каналу BoxOffice Олександр Красюк.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Ньюзмейкери
Наші автори
Олег Люлька Замість Мессі: Барселона взяла бодибілдера Олег Люлька · Редактор Спорт Сьогодні
Любомир Луканюк Роботяги працють за копійки, а він відмовляється від мільйонів: Ф'юрі розлютований вчинком Джошуа Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сьогодні
Олександр Трикіша Кличте лікарів! Бій MMA перетворився на криваве побоїще Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Творча команда
Спортивні красуні
Більше красунь
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
ТОП публікацій
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Червоне і чорне
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Авто
Більше новин
Олімпіада-2022
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Єгипет

Сьогодні

17:00

Марокко

3.30

2.90

2.48

Полісся

3 лют

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металіст

4 лют

19:00

Чорноморець

2.15

3.90

2.90
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти