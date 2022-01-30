Камбосос назвав суперника на суперпоєдинок. Це буде найкращий бій із можливих

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос зізнався, що йому потрібен найкращий претендент на титул

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

"Лютий" австралієць звузив число претендентів на мегафайт до двох боксерів – українця Василя Ломаченка та американця Девіна Хейні. Попри те, що переговори з представниками Хейні зайшли в глухий кут, Камбосос не виключає його зі списку можливих суперників.

Імператор у властивій йому манері заявив, що йому все одно, з ким битися, аби він був найкращим.

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"Як я вже говорив незліченну кількість разів, я хочу найкращого претендента, щоб подарувати світові найкращий із можливих боїв. Хейні, Matchroom Boxing, Ломаченко, Top Rank, для танго потрібні двоє, тому давайте зробимо це якнайшвидше. Стадіон в Австралії чекає", – написав Джордж Камбосос на своїй сторінці у Twitter.

Like I have said countless times @SIChrisMannix I want the best challenger to give the world the best fights possible. Haney, Matchroom boxing, Lomachenko Top Rank boxing, it таке два до tango, so lets get this done ASAP. The stadium в Australia awaits. І still! https://t.co/BJoehtuNRo - George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 29, 2022

Раніше Камбосос називав чотирьох топ-босерів зі свого дивізіону, які його цікавлять як суперники:

"Хто мене цікавить? Ви знаєте імена. Мені подобаються варіанти з Девіном Хейні, Василем Ломаченком, Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією. Це буде один із них. Даю вам 110%.

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

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На думку Олександра Красюка, саме Василя Ломаченка обере в опоненти для захисту звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос.

"Ломаченко повинен змотивувати Камбососа привабливими комерційними умовами. І, наскільки мені відомо, Василь готовий зробити крок у бік австралійця, тому що його мотивацією завжди була насамперед спортивна складова, а потім комерційна. Тому вважаю, що поєдинок Ломаченка – Камбосос вірогідніший, ніж бій Камбосос – Хейні. Саме з погляду комерційної складової", – зазначив в інтерв'ю каналу BoxOffice Олександр Красюк.