Камбосос назвав суперника на суперпоєдинок. Це буде найкращий бій із можливих

"Лютий" австралієць звузив число претендентів на мегафайт до двох боксерів – українця Василя Ломаченка та американця Девіна Хейні. Попри те, що переговори з представниками Хейні зайшли в глухий кут, Камбосос не виключає його зі списку можливих суперників.

Імператор у властивій йому манері заявив, що йому все одно, з ким битися, аби він був найкращим.

Like I have said countless times @SIChrisMannix I want the best challenger to give the world the best fights possible. Haney, Matchroom boxing, Lomachenko Top Rank boxing, it таке два до tango, so lets get this done ASAP. The stadium в Australia awaits. І still! https://t.co/BJoehtuNRo