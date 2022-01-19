Камбосос обере Ломаченка, а не Хейні: озвучено причину

Американський юрист-інсайдер Рік Глейсер запевняє, що варіант із Василем Ломаченком для Джорджа Камбососа фінансово вигідніший, ніж із Девіном Хейні

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Навесні Джордж Камбосос проведе в рідній Австралії перший захист титулу абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, здобутого у листопадовому поєдинку з Теофімо Лопесом.

Раніше у таборі Камбососа натякали, що схиляються до бою з непереможним американцем Девіном Хейні – чемпіоном світу за версією WBC та, до речі, клієнтом промоутера Едді Гірна.

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Проте американський юрист-інсайдер у сфері боксу Рік Глейсер переконаний, що урешті-решт Камбосос зробить вибір на користь Василя Ломаченка.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

"Лома погодиться на менший гонорар, аби повернути свої титули, – наводить слова Глейсера vringe.com. – А ось Хейні вимагатиме якісь нереально божевільні суми за те, щоб виступити за межами Америки. Він вимагатиме стільки, що задовольнити одночасно його запити та запити Камбососа стане просто неможливо. Тому й кажу, що, найвірогідніше, ми побачимо бій Камбосос vs Ломаченко".

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше ми писали, що Васю усі ігнорують. "Наразі ніхто не хоче укладати контракт на бій зі мною", – нарікає Ломаченко.

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