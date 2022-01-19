Камбосос выберет Ломаченко, а не Хейни: озвучена причина

Американский юрист-инсайдер Рик Глейсер уверяет, что вариант с Василием Ломаченко для Джорджа Камбососа финансово выгоднее, чем с Девином Хэйни

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Весной Джордж Камбосос проведет в родной Австралии первую защиту титула абсолютного чемпиона мира в легком весе, добытого в ноябрьском поединке с Теофимо Лопесом.

Ранее в лагере Камбососа намекали, что склоняются к бою с непобедимым американцем Девином Хэйни – чемпионом мира по версии WBC и, кстати, клиентом промоутера Эдди Хирна.

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Однако американский юрист-инсайдер в области бокса Рик Глейсер уверен, что в итоге выбор Камбососа падет на Василия Ломаченко.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

"Лома согласится на меньший гонорар, лишь бы вернуть свои титулы, – приводит слова Глейсера vringe.com. – А вот Хэйни потребует какие-то нереально сумасшедшие суммы за то, чтобы выступить за пределами Америки. Он потребует столько, что удовлетворить одновременно его запросы и запросы Камбососа станет просто невозможно. Поэтому и говорю, что, скорее всего, мы увидим бой Камбосос vs Ломаченко".

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее мы писали, что Васю все игнорируют. "Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", – посетовал Ломаченко.

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