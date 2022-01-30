Камбосос назвал соперника на суперпоединок. Это будет лучший бой из возможных

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос признался, что ему нужен лучший претендент на титул

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

"Свирепый" австралиец сузил число претендентов на мегафайт до двух боксеров – украинца Василия Ломаченко и американца Девина Хейни. Несмотря на то, что переговоры с представителями Хейни зашли в тупик, Камбосос не исключает его из списка возможных соперников.

Император в свойственной ему манере заявил, что ему без разницы, с кем драться, лишь бы он был лучшим.

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"Как я уже говорил несчетное количество раз, я хочу лучшего претендента, чтобы подарить миру лучший из возможных боев. Хэйни, Matchroom Boxing, Ломаченко, Top Rank, для танго нужны двое, поэтому давайте сделаем это как можно скорее. Стадион в Австралии ждет", – написал Джордж Камбосос на своей странице в Twitter.

Like I have said countless times @SIChrisMannix I want the best challenger to give the world the best fights possible. Haney, Matchroom boxing, Lomachenko Top Rank boxing, it takes two to tango, so lets get this done ASAP. The stadium in Australia awaits. And still! https://t.co/BJoehtuNRo — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 29, 2022

Ранее Камбосос называл четырех топ-босеров из своего дивизиона, которые его интересуют в качестве соперников:

"Кто меня интересует? Вы знаете имена. Мне нравятся варианты с Девином Хэйни, Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Это будет один из них. Даю вам 110%".

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

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По мнению Александра Красюка, именно Василия Ломаченко выберет в оппоненты для защиты звания абсолютного чемпиона мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос.

"Ломаченко должен смотивировать Камбососа привлекательными коммерческими условиями. И, насколько мне известно, Василий готов сделать шаг в сторону австралийца, потому что его мотивацией всегда была прежде всего спортивная составляющая, а потом коммерческая. Поэтому считаю, что поединок Ломаченко – Камбосос более вероятный, нежели бой Камбосос – Хэйни. Именно с точки зрения коммерческой составляющей", – отметил в интервью каналу BoxOffice Александр Красюк.