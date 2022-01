Камбосос назвал соперника на суперпоединок. Это будет лучший бой из возможных

"Свирепый" австралиец сузил число претендентов на мегафайт до двух боксеров – украинца Василия Ломаченко и американца Девина Хейни. Несмотря на то, что переговоры с представителями Хейни зашли в тупик, Камбосос не исключает его из списка возможных соперников.

Император в свойственной ему манере заявил, что ему без разницы, с кем драться, лишь бы он был лучшим.

Like I have said countless times @SIChrisMannix I want the best challenger to give the world the best fights possible. Haney, Matchroom boxing, Lomachenko Top Rank boxing, it takes two to tango, so lets get this done ASAP. The stadium in Australia awaits. And still! https://t.co/BJoehtuNRo