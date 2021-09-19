Як жіночі груди! Аж спітнів: українець, що кинув Росію, покинув землю

Скандальний український боксер в проміжку між боями випробував себе в ролі льотчика

Редкач за штурвалом літака / Фото: Instagram

35-річний український боксер Іван Редкач, який давно живе в США, освоїв нову справу – пілотування літака. І вже спробував сили на практиці.

Редкач, сидячи за штурвалом повітряного транспортного засобу, покатав на літаку свого сина над Каліфорнією. Поруч з ними в польоті був інструктор.

"Отримав права, тест здав! Штурвал тримав, як уперше жіночі груди, аж спітнів. Наступного разу я буду літати на своєму літаку, в Гранд-Каньйоні", – написав Редкач в Instagram.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, днями 35-річний Іван Редкач зізнався, що отримав пропозицію від Росії про зміну громадянства. Нібито йому запропонували за це 500 тисяч доларів.

Пізніше боксер сфотографувався з чеком, натякаючи на те, що прийняв пропозицію РФ. "Чек отримав, а ось паспорт чекаю", – написав тоді Редкач.

Однак підсумком цієї саги стало повідомлення від Редкача про те, що він таки залишається українцем і не відмовиться від українського паспорта за жодні спокуси.

Реклама

Іван Редкач і його дружина Анна / Фото: Instagram