Пів мільйона за зраду! Скандальному українському боксеру запропонували російське громадянство

Український боксер Іван Редкач, який постійно тролить Олександра Усика за проросійські погляди і якось мало не взявся за барки в американській церкві з Василем Ломаченком, розповів про пропозицію з РФ.
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"Запропонували російське громадянство за 500 тисяч доларів. Ви що скажете, взяти чи відмовитися? Ви б узяли? Свою відповідь скажу завтра", – написав скандальний боксер-напівсередньоваговик Редкач у себе в Instagram
Відзначимо, що недавно Редкач настроїв проти себе українців, заявивши: "Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраків у душі".
"Коли говориш погані слова про націю, подумай спочатку, хто ти. Ти клоун для агресивної частини населення, ти дешева монета, проститут. Запам'ятай і сиди тихо", – сказав тоді Редкачу один з його підписників
Нагадаємо, скандалить Редкач і на рингу. Наприклад, у торішньому поєдинку проти американця Денні Гарсії, в якому програв одноголосним рішенням суддів, Іван вкусив суперника за шию.
"Він вигукнув: "Майк Тайсон!" – і вкусив мене. Чесно кажучи, зі мною такого на рингу ще жодного разу не траплялося", – заявив тоді Гарсія.
"Я його не кусав. Я його в клінчі прикусив, щоб не тримав. Це різне: кусав і прикусив. Ти дружину свою можеш кусати в пориві пристрасті, а я прикусив у пориві, хотів перемогти його", – пояснював у соцмережах акт вампіризму сам Редкач