Чек отримав, паспорт чекаю: український боксер продався Росії

Скандальний український боксер Іван Редкач заробляє популярність за допомогою сумнівних повідомлень в соцмережах. Боксер продовжує свою історію зі зміною громадянства

Іван Редкач прийняв пропозицію Росії / Фото: Instagram

Раніше Редкач зізнався, що отримав пропозицію від Росії змінити громадянство. Нібито йому пропонували за це 500 тисяч доларів.

А зараз боксер сфотографувався з чеком, натякаючи на те, що прийняв пропозицію. "Чек отримав, а ось паспорт чекаю", – підписав знімок Редкач.

Реклама

У сторіз Редкач розмістив скріншот однієї зі статей, де писали про його зміну громадянства і уточнювали, хто вийшов на нього з такою пропозицією. Поверх він написав: @navalny.

Реклама

Звичайно, приймати всерйоз слова Редкача не варто. Швидше за все, боксер в черговий раз вирішив пожартувати над своїми фанатами.

Відзначимо, що недавно Редкач налаштував проти себе українців, заявивши: "Люблю дуже України, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі".