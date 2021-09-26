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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Як сестрички: дружина Кличка показала їхню дорослу дочку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 вересня, 20:17
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Дружина колишнього боксера, а нині мера Києва Віталія Кличка Наталія опублікувала знімок зі своєю дочкою Єлизаветою-Вікторією
/ Фото: Instagram

"Сьогодні Міжнародний день дочки. Я люблю тебе, дівчинко моя", – зізналася в материнських почуттях Єлизаветі-Вікторії 47-річна Наталія Кличко.

"Ти моя душа, мій мудрий вчитель... Я дякую життю за те, що ти вибрала мене своєю матір'ю. Де б ти не була, чим би ти не займалася в цьому житті – будь щаслива і знай: я завжди поруч з тобою, мій ангеле", – додала в Instagram Наталія Кличко.

"Такі класні! Як сестрички", – пишуть у коментарях під фото фоловери Наталії Кличко.

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Нагадаємо, що Віталій Кличко і модель Наталія Єгорова одружилися в 1996 році. У них – троє дітей. У 2000 році народився Єгор-Даніель, в 2002-му – Єлизавета-Вікторія, а в 2005-му – Максим-Олександр.

Дружина Віталія Кличка Наталія
Дружина Віталія Кличка Наталія / Фото: Instagram

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Раніше ЗМІ писали про те, що Єлизавета-Вікторія Кличко серйозно захоплювалася баскетболом і волейболом. У соцмережах дівчина ділилася фото американського паспорта.

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