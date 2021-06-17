Хочу багато грошей. Дайте більше грошей: промоутер звинуватив Усика в жадібності

Глава Matchroom Boxing вважає, що для Олександра Усика в суперважкій вазі головною метою не є титули а гонорари. Проте, проблем під час переговорів це не викликало

Едді Гірн не поспішає організувати чемпіонський бій для Олександра Усика / Фото: Getty Images

Промоутер Едді Гірн розповів, що Олександр Усик не ставить перед собою мету завоювати чемпіонські титули в суперважкій вазі. За словами британця, українець просто хоче якомога більше заробити. Про бій між Усиком і Джошуа повинні оголосити найближчим часом.

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"Самі зверніть увагу. Як кажуть бійці? Вони кажуть: "Хочу битися з Джошуа, хочу битися з Канело". Ніхто не говорить: "Хочу, щоб мені дали можливість проявити себе". Те ж саме і Усик. Він не говорить: "Хочу битися за звання абсолюту". Він каже: "Хочу багато грошей. Дайте більше грошей". Бій з Канело або Джошуа – це немов джек-пот, шанс зірвати максимальний гонорар", – сказав Хирн в інтерв'ю The Ring.

Проте, ніяких проблем в переговорах через це не виникає. Джошуа і сам хоче бою проти Усика і вже почав спарингувати з лівшами.

"Ми віримо, що подія пройде без обмежень – ми хочемо, щоб була присутня величезна натовп, 60-70 тисяч людина. Сподіваюся, так і буде на кінець вересня. Все це бізнес. І його успішність залежить в тому числі і від фінансових побажань бійців. упевнений, цей бій збере мільйон PPV. Попередні показники Джошуа – з Повєткіним і Пулєвим – кажуть, що буде мільйон. Адже бій з Усиком реально більш масштабна подія", – додав він.

Раніше колишній тренер Кличка звинуватив Олександра в зароблянні бабла: Усик сам зливає бій проти Джошуа. Тренер вважає, що Усик сам не вірить в свою перемогу над Джошуа, тому для нього головним завданням є вибити якомога більше грошей за цей поєдинок.