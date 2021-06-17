16 июня 22:00 Видео
Италия 3
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Хочу много денег. Дайте больше денег: промоутер обвинил Усика в жадности

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июня, 10:15
Копировать ссылку
Глава Matchroom Boxing считает, что для Александра Усика в супертяжелом весе главной целью являются не титулы а гонорары. Тем не менее, проблем во время переговоров это не вызвало
Эдди Хирн не спешит организовать чемпионский бой для Александра Усика
Эдди Хирн не спешит организовать чемпионский бой для Александра Усика / Фото: Getty Images

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Александр Усик не ставит перед собой цель завоевать чемпионские титулы в супертяжелом весе. По словам британца, украинец просто хочет как можно больше заработать. О бое между Усиком и Джошуа должны объявить в ближайшее время.

Читайте также: Улетел со свистом: даже Кличко бы удивился удару Усика

"Сами обратите внимание. Как говорят бойцы? Они говорят: "Хочу драться с Джошуа, хочу драться с Канело". Никто не говорит: "Хочу, чтобы мне дали возможность проявить себя". То же самое и Усик. Он не говорит: "Хочу драться за звание абсолюта". Он говорит: "Хочу много денег. Дайте больше денег". Бой с Канело или Джошуа – это словно джек-пот, шанс сорвать максимальный гонорар", – сказал Хирн в интервью The Ring.

Тем не менее, никаких проблем в переговорах из-за этого не возникает. Джошуа и сам хочет боя против Усика и уже начал спарринговать с левшами.

"Мы верим, что событие пройдет без ограничений – мы хотим, чтобы присутствовала огромная толпа, 60-70 тысяч человек. Надеюсь, так и будет на конец сентября. Все это бизнес. И его успешность зависит в том числе и от финансовых пожеланий бойцов. Уверен, этот бой соберет миллион PPV. Предыдущие показатели Джошуа – с Поветкиным и Пулевым – говорят, что будет миллион. Ведь бой с Усиком реально более масштабное событие", – добавил он.

Ранее бывший тренер Кличко обвинил Александра в зарабатывании бабла: Усик сам сливает бой против Джошуа. Тренер считает, что Усик сам не верит в свою победу над Джошуа, поэтому для него главной задачей является выбить как можно больше денег за этот поединок.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
3:0
Видео О матче
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять