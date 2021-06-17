Хочу много денег. Дайте больше денег: промоутер обвинил Усика в жадности

Глава Matchroom Boxing считает, что для Александра Усика в супертяжелом весе главной целью являются не титулы а гонорары. Тем не менее, проблем во время переговоров это не вызвало

Эдди Хирн не спешит организовать чемпионский бой для Александра Усика / Фото: Getty Images

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Александр Усик не ставит перед собой цель завоевать чемпионские титулы в супертяжелом весе. По словам британца, украинец просто хочет как можно больше заработать. О бое между Усиком и Джошуа должны объявить в ближайшее время.

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"Сами обратите внимание. Как говорят бойцы? Они говорят: "Хочу драться с Джошуа, хочу драться с Канело". Никто не говорит: "Хочу, чтобы мне дали возможность проявить себя". То же самое и Усик. Он не говорит: "Хочу драться за звание абсолюта". Он говорит: "Хочу много денег. Дайте больше денег". Бой с Канело или Джошуа – это словно джек-пот, шанс сорвать максимальный гонорар", – сказал Хирн в интервью The Ring.

Тем не менее, никаких проблем в переговорах из-за этого не возникает. Джошуа и сам хочет боя против Усика и уже начал спарринговать с левшами.

"Мы верим, что событие пройдет без ограничений – мы хотим, чтобы присутствовала огромная толпа, 60-70 тысяч человек. Надеюсь, так и будет на конец сентября. Все это бизнес. И его успешность зависит в том числе и от финансовых пожеланий бойцов. Уверен, этот бой соберет миллион PPV. Предыдущие показатели Джошуа – с Поветкиным и Пулевым – говорят, что будет миллион. Ведь бой с Усиком реально более масштабное событие", – добавил он.

Ранее бывший тренер Кличко обвинил Александра в зарабатывании бабла: Усик сам сливает бой против Джошуа. Тренер считает, что Усик сам не верит в свою победу над Джошуа, поэтому для него главной задачей является выбить как можно больше денег за этот поединок.