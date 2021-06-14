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Улетел со свистом: даже Кличко бы удивился удару Усика

Александр Трикиша Александр Трикиша
14 июня, 21:22
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Украинский боксер во время паузы между боями попробовал себя в гольфе. Усик похвастался своим мощным ударом – мячик улетел со свистом
Александр Усик играет в гольф
Александр Усик играет в гольф / Фото: Instagram

Александр Усик в ожидании подтверждения боя против Энтони Джошуа решил попробовать себя в новом виде спорта. Украинский боксер похвастался, как играет в гольф.

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На видео видно, что Усик существенно набрал в весе, да так, что футболка на нем едва сходится, а джинсы и вовсе порвались. Александр замахнулся и ударил по мячу, а тот свистом умчался вдаль.

Кстати, гольфом активно увлекается и наш легендарный чемпион Владимир Кличко. Поговаривали, что Владимир даже хотел участвовать от Украины на Олимпийских играх.

Некоторое время назад Кличко участвовал на одном турнире вместе с Андреем Шевченко, где они играли в разных дуэтах, но одинаково неудовлетворительно.

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Команда
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1
2:1
3
2
Испания
0
0:0
0
3
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0
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1
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