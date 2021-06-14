Полетів зі свистом: навіть Кличко б здивувався удару Усика

Український боксер під час паузи між боями спробував себе в гольфі. Усик похвалився своїм потужним ударом – м'ячик полетів зі свистом

Олександр Усик грає в гольф / Фото: Instagram

Олександр Усик в очікуванні підтвердження бою проти Ентоні Джошуа вирішив спробувати себе в новому виді спорту. Український боксер похвалився, як грає в гольф.

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На відео видно, що Усик істотно набрав у вазі, та так, що футболка на ньому ледь сходиться, а джинси і зовсім порвалися. Олександр замахнувся і вдарив по м'ячу, а той свистом помчав удалину.

До речі, гольфом активно захоплюється і наш легендарний чемпіон Володимир Кличко. Подейкували, що Володимир навіть хотів брати участь від України на Олімпійських іграх.

Деякий час тому Кличко брав участь на одному турнірі разом з Андрієм Шевченком, де вони грали в різних дуетах, але однаково незадовільно.