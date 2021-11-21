Ф'юрі познущався з прізвища наступного суперника

Об'єктом для глузування Циганського короля став не Олександр Усик, а Ділліан Вайт на прізвисько Викрадач трупів

Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Тайсон Ф'юрі на вікенді не лише назвав строки свого наступного бою, який хоче провести наприкінці лютого чи на початку березня, але й висміяв прізвище тимчасового чемпіона WBC Ділліана Вайта, який, найвірогідніше, буде суперником Циганського короля.

"Він подав позов на WBC. Сподіваюся, арбітраж не затягнеться і мені не доведеться битися з кимось іншим за добровільним захистом. Але що буде, те й буде. Я знищу будь-кого, хто вийде проти мене. Чи то Ділліан Вайт (прізвище британця звучить українською як "Білий"), чи то Ділліан Блю ("Блакитний"), чи то Ділліан Грей ("Сірий")", – сказав Ф'юрі каналу iFL TV.

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Ф'юрі кинув виклик Вайту

Утім, можливо й те, що наступним суперником Ф'юрі стане не Ділліан Вайт, а Джо Джойс чи навіть Олександр Усик.

Причому Ф'юрі вже пригрозив переїхати Усика фурою.

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