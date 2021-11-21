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Фьюри поиздевался над фамилией следующего соперника

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 ноября, 21:40
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Объектом для насмешек Цыганского короля стал не Александр Усик, а Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов
Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus
Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Тайсон Фьюри на уик-энде не только назвал сроки своего следующего боя, который хочет провести в конце февраля или начале марта, но и высмеял фамилию временного чемпиона WBC Диллиана Уайта, который, скорее всего, будет соперником Цыганского короля.

"Он подал иск на WBC. Надеюсь, арбитраж не затянется и мне не придется драться с кем-то другим в качестве добровольной защиты. Но что будет, то будет. Я уничтожу любого, кто выйдет против меня. Будь то Диллиан Уайт (фамилия британца звучит на русском как "Белый"), Диллиан Блю ("Голубой") или Диллиан Грей ("Серый")", – сказал Фьюри каналу iFL TV.

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Впрочем, все еще не исключено, что следующим соперником Фьюри станет не Диллиан Уайт, а Джо Джойс или даже Александр Усик.

При этом Фьюри уже пригрозил переехать Усика на фуре.

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Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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