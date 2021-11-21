Нокаутирую засранца! Фьюри назвал дату боя

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, когда состоится его следующий поединок – долго ждать не придется

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Цыганский король истосковался по боксу. Перед октябрьским боем с Уайлдером Фьюри был без дела 20 месяцев. И очередного такого простоя не желает.

"Я однозначно проведу следующий бой в конце февраля или начале марта, даю миллион процентов. Или же я уволю всю свою промоутерскую команду и буду самостоятельно заниматься своими делами, создам Gipsy King Promotions", – приводит слова Фьюри Fightnews.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

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"Мне плевать, кто будет соперником, потому что исход боя всегда будет одинаковым: я одержу победу и нокаутирую какого-то засранца", – добавил Фьюри.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Наиболее вероятным соперником Фьюри называют "временного" чемпиона WBC Диллиана Уайта, но не исключено, что Тайсон подерется с Джо Джойсом или даже Александром Усиком.

Отметим, что Фьюри уже пригрозил переехать Усика на фуре.

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Смотрите, как Фьюри в октябре нокаутировал Уайлдера