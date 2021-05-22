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Джошуа заманює Усика на арену, де знищив Кличка

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 травня, 10:42
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У Британії вже почали шукати місце для проведення чемпіонського бою між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком, поєдинок може пройти на футбольному стадіоні
Бой Усик - Джошуа може пройти на "Уемблі"
Бой Усик - Джошуа може пройти на "Уемблі"

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і ексабсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик можуть провести поєдинок в серпні на лондонському стадіоні "Уемблі", повідомляє Boxingnews24.

Частково цю інформацію підтвердив і промоутер українця Олександр Красюк.

"WBO вже санкціонувала бій. З того, що знаю я, можу сказати, що Джошуа готовий прийняти виклик. Поєдинок може пройти де завгодно, в тому числі є варіант з "Уемблі", – сказав Красюк.

Раніше в ЗМІ з'являлися дати можливого поєдинку Джошуа з Усиком – 21 і 28 серпня.

Нагадаємо, що 29 квітня 2017 року на "Уемблі" Ентоні Джошуа нокаутував Володимира Кличка, після чого українець завершив кар'єру.

Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко
Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив, що його об'єднавчий поєдинок з Ентоні Джошуа відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії.

Однак незабаром арбітражний суддя скасував супербій Ф'юрі – Джошуа і зобов'язав Тайсона провести третій бій з американцем Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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