Джошуа заманює Усика на арену, де знищив Кличка

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і ексабсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик можуть провести поєдинок в серпні на лондонському стадіоні "Уемблі", повідомляє Boxingnews24.
Частково цю інформацію підтвердив і промоутер українця Олександр Красюк.
"WBO вже санкціонувала бій. З того, що знаю я, можу сказати, що Джошуа готовий прийняти виклик. Поєдинок може пройти де завгодно, в тому числі є варіант з "Уемблі", – сказав Красюк.
Раніше в ЗМІ з'являлися дати можливого поєдинку Джошуа з Усиком – 21 і 28 серпня.
Нагадаємо, що 29 квітня 2017 року на "Уемблі" Ентоні Джошуа нокаутував Володимира Кличка, після чого українець завершив кар'єру.
Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив, що його об'єднавчий поєдинок з Ентоні Джошуа відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії.
Однак незабаром арбітражний суддя скасував супербій Ф'юрі – Джошуа і зобов'язав Тайсона провести третій бій з американцем Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня.