Джошуа заманивает Усика на арену, где уничтожил Кличко

В Британии уже начали искать место для проведения чемпионского боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком, поединок может пройти на футбольном стадионе

Бой Усик - Джошуа может пройти на "Уэмбли"

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик могут провести поединок в августе на лондонском стадионе "Уэмбли", сообщает Boxingnews24.

Частично эту информацию подтвердил и промоутер украинца Александр Красюк.

"WBO уже санкционировала бой. Из того, что знаю я, могу сказать, что Джошуа готов принять вызов. Поединок может пройти где угодно, в том числе есть вариант с "Уэмбли", – сказал Красюк.

Ранее в СМИ появлялись даты возможного поединка Джошуа с Усиком – 21 и 28 августа.

Напомним, что 29 апреля 2017 года на "Уэмбли" Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко, после чего украинец завершил карьеру.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: AFP

Ранее Тайсон Фьюри объявил, что его объединительный поединок с Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

Однако вскоре арбитражный судья отменил супербой Фьюри – Джошуа и обязал Тайсона провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.