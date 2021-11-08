Роби, як Усик: Ломаченко наслідував кума перед важливим боєм

Український боксер Василь Ломаченко перед відповідальним боєм проти Річарда Коммі змінив імідж. За місяць до поєдинку Лома постригся налисо

Ломаченко наслідував приклад Усика / Фото: Reuters, Telegram

Бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку. Це буде другий бій поспіль для Васі без титулів на кону – такого у його кар'єрі ще не було.

У середині жовтня Ломаченко вирушив до США для підготовки до бою. Ще кілька днів тому Вася бігав із звичною зачіскою, а сьогодні вже боксує у залі з лисою головою.

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Ломаченко наслідував приклад свого кума і друга Олександра Усика, який постригся налисо перед боєм проти Ентоні Джошуа і зрештою здобув перемогу.

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Ломаченко в Лондоні підтримує Усика / Фото: Instagram

Раніше були оголошені гонорари боксерів. Ломаченко отримає втричі більше за свого африканського суперника. Заробіток обох боксерів може зрости, залежно від телепродажів.

До речі, отець Теофімо Лопеса вже заявив, що не сумнівається у перемозі Ломаченка над Коммі.