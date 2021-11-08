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Делай, как Усик: Ломаченко последовал примеру кума перед важным боем

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 ноября, 10:13
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Украинский боксер Василий Ломаченко перед ответственным боем против Ричарда Комми изменил имидж. За месяц до поединка Лома постригся налысо
Ломаченко последовал примеру Усика
Ломаченко последовал примеру Усика / Фото: Reuters, Telegram

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке. Это будет второй бой подряд для Васи без титулов на кону – такого в его карьере еще не было.

В середине октября Ломаченко отправился в США для подготовки к бою. Еще несколько дней назад Вася бегал с привычной прической, а сегодня уже боксирует в зале с лысой головой.

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Ломаченко последовал примеру своего кума и друга Александра Усика, который постригся налысо перед боем против Энтони Джошуа и в итоге одержал победу.

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Ломаченко в Лондоне поддерживает Усика
Ломаченко в Лондоне поддерживает Усика / Фото: Instagram

Ранее были объявлены гонорары боксеров. Ломаченко получит в три раза больше своего африканского соперника. Заработок обоих боксеров может возрасти в зависимости от телепродаж.

Кстати, отец Теофимо Лопеса уже заявил, что не сомневается в победе Ломаченко над Комми.

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