Боксер нокаутував суперника, а потім добивав ногами: божевільне відео

Боксер не стримав емоцій після нокауту і став добивати свого суперника ногами. Його ледве відтягли від жертви і впаяли дискваліфікацію

Боксер добивав суперника ногами

Болівійський боксер Сауль Фарах провів понад сотню поєдинків на професійному рингу, але таке з ним сталося вперше. Його поєдинок проти Педро Табареса завершився в шостому раунді після неймовірного сплеску агресії з боку суперника.

Табарес ударом з лівої відправив Фараха на канвас. Рефері зафіксував нокдаун, але Табарес не повернувся в кут, як це вимагають правила, а накинувся на свого суперника і став його добивати.

Рефері намагався відтягнути несамовитого боксера, а той виривався і бив лежачого Фараха ногами, аж поки зламав йому ніс. В результаті Табарес був дискваліфікований, а Фараху присудили перемогу.