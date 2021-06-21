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Боксер нокаутував суперника, а потім добивав ногами: божевільне відео

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 червня, 14:29
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Боксер не стримав емоцій після нокауту і став добивати свого суперника ногами. Його ледве відтягли від жертви і впаяли дискваліфікацію
Боксер добивав суперника ногами
Боксер добивав суперника ногами

Болівійський боксер Сауль Фарах провів понад сотню поєдинків на професійному рингу, але таке з ним сталося вперше. Його поєдинок проти Педро Табареса завершився в шостому раунді після неймовірного сплеску агресії з боку суперника.

Табарес ударом з лівої відправив Фараха на канвас. Рефері зафіксував нокдаун, але Табарес не повернувся в кут, як це вимагають правила, а накинувся на свого суперника і став його добивати.

Рефері намагався відтягнути несамовитого боксера, а той виривався і бив лежачого Фараха ногами, аж поки зламав йому ніс. В результаті Табарес був дискваліфікований, а Фараху присудили перемогу.

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#
Команда
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Г
О
1
Нідерланди
2
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6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
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2
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