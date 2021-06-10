У зірки UFC набряк мозку після незаконного нокауту (відео)

Бразилець Фабрісіо Вердум, якого через помилку судді жорстко побили в клітці в травні, знімається з наступного бою – щоб його дочки не втратили свого батька

Бразильський боєць Фабрісіо Вердум / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі бразилець Фабрісіо Вердум відмовився від поєдинку в лізі PFL 25 червня через набряк мозку.

Про це інформує MMA Fighting, посилаючись на заяву менеджера Вердума.

Раніше повідомлялося, що Вердум відмовився від бою з Брендоном Сайлес, проте причина не називалася.

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"Я приховав багато травм, щоб мати можливість боротися, коли мені було 20 років. Але тепер мені потрібно розставити пріоритети у своєму здоров'ї і слухати лікаря. Я хочу мати можливість насолоджуватися життям поруч з дочками і бачити, як вони ростуть. І це правильно зараз. Я в порядку і скоро зможу повернутися до тренувань", – сказав 43-річний Вердум

Фабрісіо Вердум / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в дебютному поєдинку в PFL в травні Вердум зустрівся з земляком Ренаном Феррейрою. Тоді Фабрісіо достроково програв, але пізніше бій визнали таким, що не відбувся, оскільки незадовго до нокауту рефері не помітив, як Феррейра сигналізував про те, що сам здається.

Якби суддя був уважнішим, побиття Вердума з набряком мозку не було б.