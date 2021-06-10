Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

У зірки UFC набряк мозку після незаконного нокауту (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
10 червня, 11:42
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Бразилець Фабрісіо Вердум, якого через помилку судді жорстко побили в клітці в травні, знімається з наступного бою – щоб його дочки не втратили свого батька
Бразильський боєць Фабрісіо Вердум
Бразильський боєць Фабрісіо Вердум / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі бразилець Фабрісіо Вердум відмовився від поєдинку в лізі PFL 25 червня через набряк мозку.

Про це інформує MMA Fighting, посилаючись на заяву менеджера Вердума.

Раніше повідомлялося, що Вердум відмовився від бою з Брендоном Сайлес, проте причина не називалася.

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"Я приховав багато травм, щоб мати можливість боротися, коли мені було 20 років. Але тепер мені потрібно розставити пріоритети у своєму здоров'ї і слухати лікаря. Я хочу мати можливість насолоджуватися життям поруч з дочками і бачити, як вони ростуть. І це правильно зараз. Я в порядку і скоро зможу повернутися до тренувань", – сказав 43-річний Вердум

Фабрісіо Вердум
Фабрісіо Вердум / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в дебютному поєдинку в PFL в травні Вердум зустрівся з земляком Ренаном Феррейрою. Тоді Фабрісіо достроково програв, але пізніше бій визнали таким, що не відбувся, оскільки незадовго до нокауту рефері не помітив, як Феррейра сигналізував про те, що сам здається.

Якби суддя був уважнішим, побиття Вердума з набряком мозку не було б.

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