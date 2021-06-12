Євро по мордобою: божевільний турнір з бійками 3 на 3

Поки вболівальники з усього світу стежать за стартом Євро-2020, в Польщі вирішили організувати свій командний чемпіонат, але зі змішаних єдиноборств. Їх турнір більше нагадує вуличну бійку

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Разом зі стартом чемпіонату Європи з футболу, де Італія розгромила Туреччину, в Польщі організували незвичайний турнір зі змішаних єдиноборств. Родзинкою його є той факт, що в рингу так само б'ються команди.

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Звичайно, 11 на 11 вони поки не б'ються, але й бійні три на три вистачає з лишком. Згідно з правилами, дві команди по три людини починають бій і б'ються, поки одна з команд не здасться. Один з боїв тривав лише 18 секунд!

Правилами не забороняється втрьох добивати одного або, наприклад, налетіти на суперника зі спини. До речі, фінальний бій довелося перенести, оскільки у одної з команд-фіналістів бійці отримали травми.

До речі, ще сьогодні Ярослав Амосов став першим українцем – чемпіоном Bellator! Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов завоював чемпіонський пояс Bellator, перемігши рішенням суддів Дугласа Ліму.