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Турція 0
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12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро по мордобою: божевільний турнір з бійками 3 на 3

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
12 червня, 09:11
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Поки вболівальники з усього світу стежать за стартом Євро-2020, в Польщі вирішили організувати свій командний чемпіонат, але зі змішаних єдиноборств. Їх турнір більше нагадує вуличну бійку
Командні бої в MMA можуть відвоювати популярність у Євро
Командні бої в MMA можуть відвоювати популярність у Євро

Разом зі стартом чемпіонату Європи з футболу, де Італія розгромила Туреччину, в Польщі організували незвичайний турнір зі змішаних єдиноборств. Родзинкою його є той факт, що в рингу так само б'ються команди.

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Звичайно, 11 на 11 вони поки не б'ються, але й бійні три на три вистачає з лишком. Згідно з правилами, дві команди по три людини починають бій і б'ються, поки одна з команд не здасться. Один з боїв тривав лише 18 секунд!

Правилами не забороняється втрьох добивати одного або, наприклад, налетіти на суперника зі спини. До речі, фінальний бій довелося перенести, оскільки у одної з команд-фіналістів бійці отримали травми.

До речі, ще сьогодні Ярослав Амосов став першим українцем – чемпіоном Bellator! Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов завоював чемпіонський пояс Bellator, перемігши рішенням суддів Дугласа Ліму.

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