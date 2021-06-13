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Знищив бійця за 7 секунд! Такого швидкого нокауту ви ще не бачили

Олена Павлова Олена Павлова
13 червня, 15:58
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Дебютант UFC Терренс Маккинні 13 червня в Глендейлі виграв у американця Метта Фреволи вже в першому раунді. Захищати суперника від кулаків новачка кинувся суддя
Терренс Маккинні добиває Метта Фреволу
Терренс Маккинні добиває Метта Фреволу / Фото: UFC

В ніч з 12 на 13 в американському Глендейлі на турнірі UFC 263 дебютант промоушена Терренс Маккинні відразу встановив рекорд легкої ваги. Поєдинок 26-річного бійця тривав всього 7 секунд! Раніше Ярослав Амосов став першим українцем – чемпіоном промоушена Bellator.

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26-річний американський новачок Маккинні і його 31-річний співвітчизник Метт Фревола зійшлися в попередньому карді. Однак сутичка вийшла дуже стрімкою. Бій на "Хіла Рівер-Арені" завершився перемогою Маккинні нокаутом вже на сьомій секунді поєдинку. Терренс провів забійну двієчку, а потім кинувся добивати суперника, який впав.

Цей бій виявився на четвертому місці в списку найбільш коротких поєдинків в історії UFC, повідомляє журналіст Майкл Керролл в Twitter. І це найкраще досягнення в легкій вазі.

Тим часом український боксер Владислав Сіренко вирубав брата Бензема. Двоюрідний брат знаменитого французького футболіста Невфель Уата протримався менше чотирьох раундів.

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0
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Хорватія
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0
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О
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