Берінчик проти Чанієва: де і коли дивитися бій 18 грудня

Окрім титульного поєдинку у легкій вазі, на ринг у суботу вийдуть провідні українські боксери – Владислав Сіренко, Дмитро Митрофанов, Арнольд Хегай

У боксерів все гаразд з почуттям гумору

Сьогодні у Броварах пройде боксерський вечір, у рамках якого відбудуться вісім поєдинків. Головним стане бій українця Дениса Беринчика та росіянина Іси Чанієва.

Де дивитись вечір боксу? Пряма трансляція всіх двобоїв буде на платформі Мегого. Початок о 19:00.

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Ми ведемо онлайн бою Берінчик – Чанієв.

Усі бої у Броварах 18 грудня

Денис Берінчик (15-0-0) – Іса Чанієв (15-3-0)

Владислав Сіренко (18-0-0) – Андрій Руденко (34-5-0)

Василь Чоботар (9-0-0) – Сагадат Рахманкул (8-2-0)

Арнольд Хегай (16-1-1) – Вісенте Мартін Родрігес (39-8-1)

Дмитро Митрофанов (11-0-1) – Берікбей Нуримбетов (8-4-1)

Ігор Шевадзуцький (8-0-0) – Каміл Соколовський (11-23-2)

Олександр Спірко (20-0-0) – Євген Кондратенко (5-16-0)

Алаа Алмахмуд (3-0-0) – Нуман Охунов (0-3-0)

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Букмекери

У конторах український боксер – фаворит. Котирування на перемогу Берінчика – 1.08, на успіх Чанієва – 7.00. На нічию – 21:00.

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Якщо поєдинок завершиться достроково, то, швидше за все, Берінчик виграє нокаутом з 6 по 10-й раунди.

Нагадаємо, що влітку Денис Берінчик дебютував у кулачних боях. Переміг Артема Лобова.