Беринчик против Чаниева: где и когда смотреть бой 18 декабря

Помимо титульного поединка в легком весе, на ринг в субботу выйдут ведущие украинские боксеры – Владислав Сиренко, Дмитрий Митрофанов, Арнольд Хегай

У боксеров все в порядке с чувством юмора

Сегодня в Броварах пройдет боксерский вечер, в рамках которого пройдут восемь поединков. Главным станет бой украинца Дениса Беринчика и россиянина Исы Чаниева.

Где смотреть вечер бокса? Прямая трансляция всех поединков будет на платформе Мегого. Начало в 19:00.

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Мы ведем онлайн боя Беринчик – Чаниев.

Все бои в Броварах 18 декабря

Денис Беринчик (15-0-0) – Иса Чаниев (15-3-0)

Владислав Сиренко (18-0-0) – Андрей Руденко (34-5-0)

Василий Чеботарь (9-0-0) – Сагадат Рахманкул (8-2-0)

Арнольд Хегай (16-1-1) – Висенте Мартин Родригес (39-8-1)

Дмитрий Митрофанов (11-0-1) – Берикбей Нурымбетов (8-4-1)

Игорь Шевадзуцкий (8-0-0) – Камил Соколовский (11-23-2)

Александр Спирко (20-0-0) – Евгений Кондратенко (5-16-0)

Алаа Алмахмуд (3-0-0) – Нуман Охунов (0-3-0)

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Букмекеры

В конторах украинский боксер – фаворит. Котировки на победу Беринчика – 1.08, на успех Чаниева – 7.00. На ничью – 21.00.

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Если поединок завершится раньше времени, то скорее всего Беринчик выиграет нокаутом с 6 по 10-й раунды.

Напомним, что летом Денис Беринчик дебютировал в кулачных боях. Победил Артема Лобова.