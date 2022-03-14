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Тікають, як щури з корабля, що тоне. Непереможений чеченець зрікся Росії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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14 березня, 09:56
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Чемпіон світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв різко забув, яку країну він представляє
Виявляється, Бетербієв не має жодного відношення до Росії
Виявляється, Бетербієв не має жодного відношення до Росії / Фото: Getty Images

Міжнародна спільнота відреагувала на агресію Росії проти України і запровадила санкції проти спортсменів з країни-окупанта.

Щоб залишитися у світовому спорті, російські атлети почали відмовлятися від своїх паспортів. Одним із таких відмовників виявився Артур Бетербієв.

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Артур Бетербієв
Артур Бетербієв / Фото: Getty Images

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум зараз домовляється щодо об'єднавчого поєдинку Бетербієва з іншим чемпіоном напівважкої ваги Джо Смітом-молодшим, який має відбутися 18 червня у Нью-Йорку. Але для того щоб санкції не торкнулися його підопічного, Арум заявив, що Бетербієв має канадський паспорт.

"Це абсурд, оскільки Бетербієв є законним резидентом Канади. Він мешкає там уже багато років.

Має канадський паспорт. І він не має жодного відношення до Росії. З ним все інакше, ніж із Біволом, який проживає у Росії. Бетербієв – канадець.

Бетербієв приїхав із Чечні. У нього не російський, а канадський паспорт. І для багатьох очевидно, що він змінив громадянство не через цю війну. Він використовує цей паспорт уже протягом п'яти років. Настав час, коли він стає частиною іншої держави, а не того місця, де він народився", – цитує Арума vringe.com.

Бетербієв отримав сильне розсічення в бою
Бетербієв отримав сильне розсічення в бою / Фото: Top Rank Instagram

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Усім зрозуміло, що Арум відверто лукавить. Для того щоб переконатися, що Бетербієв представляє російський бокс, а не канадський, достатньо зайти на його сторінку в Instagram. Там вихідець із Чечні красується на тлі державних символів країни-агресора.

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