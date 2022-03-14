Тікають, як щури з корабля, що тоне. Непереможений чеченець зрікся Росії

Міжнародна спільнота відреагувала на агресію Росії проти України і запровадила санкції проти спортсменів з країни-окупанта.
Щоб залишитися у світовому спорті, російські атлети почали відмовлятися від своїх паспортів. Одним із таких відмовників виявився Артур Бетербієв.
Далі по темі
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум зараз домовляється щодо об'єднавчого поєдинку Бетербієва з іншим чемпіоном напівважкої ваги Джо Смітом-молодшим, який має відбутися 18 червня у Нью-Йорку. Але для того щоб санкції не торкнулися його підопічного, Арум заявив, що Бетербієв має канадський паспорт.
"Це абсурд, оскільки Бетербієв є законним резидентом Канади. Він мешкає там уже багато років.
Має канадський паспорт. І він не має жодного відношення до Росії. З ним все інакше, ніж із Біволом, який проживає у Росії. Бетербієв – канадець.
Бетербієв приїхав із Чечні. У нього не російський, а канадський паспорт. І для багатьох очевидно, що він змінив громадянство не через цю війну. Він використовує цей паспорт уже протягом п'яти років. Настав час, коли він стає частиною іншої держави, а не того місця, де він народився", – цитує Арума vringe.com.
Усім зрозуміло, що Арум відверто лукавить. Для того щоб переконатися, що Бетербієв представляє російський бокс, а не канадський, достатньо зайти на його сторінку в Instagram. Там вихідець із Чечні красується на тлі державних символів країни-агресора.
Читайте також:
- Тепер їм нема де жити. Кличко-молодший показав світові величезну кількість біженців
- Це неможливо бачити. Колишня наречена Кличка шокована подіями в Україні
- Росія горітиме в пеклі. Дружина українського чемпіона відреагувала на обстріл Святогірська
- Ризикуючи життям. Емоційне звернення чемпіона Bellator під кулями та вибухами