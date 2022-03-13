Це неможливо бачити. Колишня наречена Кличка шокована від подій в Україні

Колишня супутниця легендарного боксера Володимира Кличка записала нове відео на підтримку українців. Раніше американська актриса Хейден Панеттьєр заявила, що готова боротися поряд з українцями.

Нове послання Хейден опублікувала після побачених руйнувань на території України після обстрілу рашистів.

" Нема слів, щоб описати, як було важко бачити, як розгортається війна в Україні. Серйозно усвідомлювати, що жителі України, люди, яких я називаю своїми друзями та сім'єю, відчайдушно намагаються захистити свій спосіб життя в країні, яку вони люблять.

Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і багато років продовжує пристрасно захищати свою країну.

Я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і продемонструвати свою підтримку демократії."