Бегут, как крысы с тонущего корабля. Непобежденный чеченец отрекся от России

Международное сообщество отреагировало на агрессию России против Украины и ввело санкции против спортсменов из страны-оккупанта.
Чтобы остаться в мировом спорте, российские атлеты начали отказываться от своих паспортов. Одним из таких отказников оказался Артур Бетербиев.
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сейчас договаривается насчет объединительного поединка Бетербиева с другим чемпионом полутяжелого веса Джо Смитом-младшим, который должен состояться 18 июня в Нью-Йорке. Но для того чтобы санкции не коснулись его подопечного, Арум заявил, что Бетербиев имеет канадский паспорт.
"Это абсурд, поскольку Бетербиев является законным резидентом Канады. Он живет там уже много лет.
У него есть канадский паспорт. И он не имеет никакого отношения к России. С ним все иначе, чем с Биволом, который проживает в России. Бетербиев – канадец.
Бетербиев приехал из Чечни. У него не российский, а канадский паспорт. И для многих очевидно, что он сменил гражданство не из-за этой войны. Он использует данный паспорт уже в течение пяти лет. Пришло время, когда он становится частью другого государства, а не того места, где он родился", – цитирует Арума vringe.com.
Всем понятно, что Арум откровенно лукавит. Для того чтобы убедиться, что Бетербиев представляет российский бокс, а не канадский, достаточно зайти на его страницу в Instagram. Там выходец из Чечни красуется на фоне государственных символов страны-агрессора.
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