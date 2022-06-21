Олександр Усик заявився на зустріч із Ентоні Джошуа у капелюшку Kalush (фото)

Український боксер обрав патріотичний лук на прес-конференцію з опонентом із Великої Британії

Олександр Усик нагадав усім, яку країну він репрезентує

Сьогодні в Джідді пройшла прес-конференція Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Боксери готуються до бою-реваншу, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

Захід вразив не лише масштабами, а й появою суперників. Олександр з'явився у синьо-жовтій футболці із символічним написом "Colors of freedom" (колір свободи).

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Також відмінною складовою стала шапка Олександра у коричневих кольорах. Вона нагадала рожевий головний убір соліста Kalush Orchestra Олега Псюка на переможному Євробаченні-2022.

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Нагадаємо, що у вересні минулого року Усик здолав британця Джошуа у Лондоні. Тріумф зробив українця чемпіоном світу за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Тепер же Ентоні планує повернути паски собі. На професійному рівні Олександр провів 19 поєдинків та все виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях.

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Окрім українця, британець програвав Енді Руїсу, проте пізніше взяв у нього реванш. Той самий трюк AJ має намір зробити і з нашим спортсменом. Щоправда, букмекери вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа .