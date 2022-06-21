Александр Усик заявился на встречу с Энтони Джошуа в шляпке Kalush (фото)

Украинский боксер выбрал патриотический лук на пресс-конференцию с оппонентом из Великобритании

Александр Усик напомнил всем, какую страну он представляет

Сегодня в Джидде прошла пресс-конференция Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры готовятся к бою-реваншу, который пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

Мероприятие впечатлило не только масштабами, но и появлением соперников. Александр появился в сине-желтой футболке с символической надписью "Colors of freedom" (цвета свободы).

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Также отличительной составляющей стала шапка Александра в коричневых цветах. Она напомнила розовый головной убор солиста Kalush Orchestra Олега Псюка на победном Евровидении-2022.

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Напомним, что в сентябре прошлого года Усик одолел британца Джошуа в Лондоне. Триумф сделал украинца чемпионом мира по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Теперь же Энтони планирует вернуть пояса себе. На профессиональном уровне Александр провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях.

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Помимо украинца, британец проигрывал Энди Руису, однако позже взял у него реванш. Тот же трюк AJ намерен проделать и с нашим спортсменом. Правда, букмекеры считают Усика фаворитом боя против Джошуа.