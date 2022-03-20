Завершився біатлонний сезон серед чоловіків. Хто став найкращим спортсменом 2022 року?

Сьогодні добіг кінця біатлонний сезон у жінок. Найкращою спортсменкою 2022 року стала норвежка Марте Олсбю-Ройселан, яка набрала найбільше очок у залік Кубка світу
Також сезон завершився і у чоловіків. Остання гонка Кубка світу пройшла в норвезькому Осло та переміг у ній місцевий біатлоніст Зіверт Баккен. Крім того, на подіум зійшли його співвітчизник Стурла Легрейд та француз Емільєн Жаклен.
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Щоправда, у заліку Зіверт виявився лише дев'ятим. Найкращим біатлоністом року став француз Кантен Фійон-Майє. Він зміг майже на 250 очок випередити Легрейда.
ТОП-10 заліку Кубка світу з біатлону:
- Кантен Фійон-Майє (Франція) – 984
- Штурла Хольм Легрейд (Норвегія) – 736
- Себастьян Самуельсон (Швеція) – 717
- Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 708
- Емільєн Жаклен (Франція) – 706
- Тар'єй Бе (Норвегія) – 601
- Сімон Дестьє (Франція) – 590
- Бенедикт Доль (Німеччина) – 557
- Зіверт Баккен (Норвегія) – 553
- Ерік Лессер (Німеччина) – 535
Щодо українців, то найкращим серед наших співвітчизників став Дмитро Підручний (37 місце). На дві позиції нижче розташувався Антон Дудченко. Також у залік потрапили Богдан Цимбал (60 місце) та Артем Прима (70 місце).