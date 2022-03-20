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Завершился биатлонный сезон среди мужчин. Кто стал лучшим спортсменом 2022 года?

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20 марта, 18:40
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Француз Кантен Фийон-Майе стал победителем биатлонного Кубка мира-2022. Также в зачет попали четыре спортсмена из Украины
Кантен Фийон Майе
Кантен Фийон Майе / Фото: Reuters

Сегодня подошел к концу биатлонный сезон у женщин. Лучшей спортсменкой 2022 года стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая набрала больше всех очков в зачет Кубка мира.

Также сезон завершился и у мужчин. Последняя гонка Кубка мира прошла в норвежском Осло и победил в ней местный биатлонист Зиверт Баккен. Кроме того, на подиум взошли его соотечественник Стурла Легрейд и француз Эмильен Жаклен.

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Правда, в общем зачете Зиверт оказался лишь девятым. Лучшим биатлонистом года стал француз Кантен Фийон-Майе. Он смог почти на 250 очков опередить Легрейда.

ТОП-10 зачета Кубка мира по биатлону:

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  1. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 984
  2. Штурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 736
  3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 717
  4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 708
  5. Эмильен Жаклен (Франция) – 706
  6. Тарьей Бе (Норвегия) – 601
  7. Симон Дестье (Франция) – 590
  8. Бенедикт Долль (Германия) – 557
  9. Зиверт Баккен (Норвегия) – 553
  10. Эрик Лессер (Германия) – 535

Что касается украинцев, то лучшим среди наших соотечественников стал Дмитрий Пидручный (37 место). На две позиции ниже расположился Антон Дудченко. Также в зачет попали Богдан Цымбал (60 место) и Артем Прима (70 место).

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Кубок мира
Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
708
5
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
706
6
Тарьей Бё Тарьей Бё
601
7
Симон Дестьё Симон Дестьё
590
8
Бенедикт Долль Бенедикт Долль
557
9
Сиверт Гутторм Баккен Сиверт Гутторм Баккен
553
10
Эрик Лессер Эрик Лессер
535
Украинцы на Кубке мира
Мужчины
37
Дмитрий Пидручный
148
39
Антон Дудченко
126
60
Богдан Цымбал
64
70
Артем Прима
43
Кубок мира
Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
661
5
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
642
6
Дениз Херрманн Дениз Херрманн
589
7
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
8
Жюстин Брезаз-Буше Жюстин Брезаз-Буше
581
9
Доротея Вирер Доротея Вирер
577
10
Маркета Давидова Маркета Давидова
560
Украинки на Кубке мира
41
Юлия Джима
153
46
Елена Билосюк (Пидгрушная)
103
53
Дарья Блашко
72
60
Валентина Семеренко
60
104
Анастасия Меркушина
4
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
18
20
23
61
2
flag Украина УкраинаUA
11
10
8
29
3
flag Канада КанадаCA
8
6
11
25
4
flag Франция ФранцияFR
7
3
2
12
5
flag США СШАUS
6
11
3
20
6
flag Австрия АвстрияAT
5
5
3
13
7
flag Германия ГерманияDE
4
8
7
19
8
flag Норвегия НорвегияNO
4
2
1
7
9
flag Япония ЯпонияJP
4
1
2
7
10
flag Словакия СловакияSK
3
0
3
6
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки
3 золота
2
Виталий Лукьяненко. Биатлон Виталий Лукьяненко. Биатлон
2 золота
3
Григорий Вовчинский. Биатлон Григорий Вовчинский. Биатлон
1 золото
4
Ирина Буй. Биатлон Ирина Буй. Биатлон
1 золото
5
Людмила Ляшенко. Биатлон Людмила Ляшенко. Биатлон
1 золото
6
Александр Казик. Биатлон Александр Казик. Биатлон
1 золото
7
Александра Кононова. Лыжные гонки Александра Кононова. Лыжные гонки
1 золото
8
Украина. Эстафета. Лыжные гонки Украина. Эстафета. Лыжные гонки
1 золото
Все медалисты дня
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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
708
5
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
706
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
661
5
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
642
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49:10
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Динамо
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47:9
45
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Днепр-1
18
35:17
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4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
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13
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