Марте Олсбю-Ройселанн – королева биатлонного сезона

В норвежском Холменколлене завершился последний этап сезона среди женщин. Заключительный масс-старт выиграла Жюстин Бреза-Буше

Марте Олсбю-Ройселанн / Фото: Reuters

Биатлонный сезон у женщин завершен. Заключительный этап в Холменколлене, к сожалению без участия Украины, подбил итоги олимпийского сезона.

Победительницей последней гонки (масс-старт) сезона стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Настоящей героиней и соответственно обладательницей Большого Хрустального глобуса стала представительница сборной Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн.

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Безупречный сезон стал для биатлонистки чемпионским во всех соревнованиях: Шесть индивидуальных побед на этапах Кубка мира, плюс 3 в эстафетах. 5 олимпийских медалей Пекина, три из которых золотые. Просто невероятный сезон в исполнении норвежки.

Украинские биатлонистки пропустили три последних этапа из-за вторжения российской армии на территорию нашей страны. Исключение – сестры Городны, которые с помощью ческого федерации дебютировали под флагом Украины в эстонском городе Отепяя.

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Поэтому особо рассчитывать на успешные позиции в общем зачете не стоило. Межународный союз биатлонистов (IBU) одним из первых принял решение об отстранении биатлонистов из России и Беларуси, таким образом поддержав Украину в войне против оккупантов.