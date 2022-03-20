Марте Олсбю-Ройселан – королева біатлонного сезону

У норвезькому Холменколлені завершився останній етап сезону серед жінок. Заключний мас-старт виграла Жюстін Бреза-Буше

Марте Олсбю-Ройселанн / Фото: Reuters

Біатлонний сезон у жінок завершено. Заключний етап у Холменколлені, на жаль, без участі України, підбив підсумки олімпійського сезону.

Переможницею останніх перегонів (мас-старт) сезону стала француженка Жюстін Бреза-Буше. Справжньою героїнею та відповідно володаркою Великого Кришталевого глобусу стала представниця збірної Норвегії Марте Олсбю-Ройселан.

Реклама

Читайте також: Російські фашисти зруйнували лижну базу у Чернігові

Бездоганний сезон став для біатлоністки чемпіонським у всіх змаганнях: Шість індивідуальних перемог на етапах Кубка світу плюс 3 в естафетах. 5 олімпійських медалей Пекіна, три з яких золоті. Просто неймовірний сезон у виконанні норвежки.

Українські біатлоністки пропустили три останні етапи через вторгнення російської армії на територію нашої країни. Виняток – сестри Городни, які за допомогою чеської федерації дебютували під прапором України в естонському місті Отепяя.

Реклама

Тому особливо розраховувати на успішні позиції у загальному заліку не варто. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) одним із перших ухвалив рішення про усунення біатлоністів із Росії та Білорусі, таким чином підтримавши Україну у війні проти окупантів