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Замена сестрам Семеренко: украинские биатлонистки выступят на Кубке мира

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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8 марта, 09:14
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Сборная Украины по биатлону примет участие в предпоследнем этапе Кубка мира в эстонском Отепяя
Сестры Юлия и Елена Гордные дебютируют на Кубке мира по биатлону
Сестры Юлия и Елена Гордные дебютируют на Кубке мира по биатлону / Фото: biathlon.com.ua

Полномасштабная война России против Украины длится уже 13-й день. Рашистские захватчики бомбят украинские города и убивают мирных жителей.

В зоне боевых действий оказались украинские биатлонисты Дарья Блашко и Богдан Цымбал. Лидер национальной команды Дмитрий Пидручный принял решение защищать свою Родину и вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

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Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов
Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины планировала досрочно завершить выступления на Кубке мира по биатлону. Но несмотря на войну, Украина все же будет представлена на предпоследнем этапе. Двум спортсменкам удалось эвакуироваться из Украины и они выступят в эстонском Отепяя.

Украину представят две дебютантки – сестры Юлия и Елена Городные. Раньше биатлонистки выступали только на юниорских этапах Кубка IBU.

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Украинских дебютанток ждет спринтерская гонка, которая стартует 11 марта. Несмотря на дебют на таких крупных соревнованиях, все мысли наших спортсменок о ситуации в Украине.

"Конечно, это очень волнующий старт. Но я не очень волнуюсь по этому поводу. Все мои переживания сейчас об Украине. Там ведь наши родные, наши друзья.

Украинские биатлонисты сейчас прячутся в подвалах, и это настолько страшно, что ты не можешь думать о что-то другое. Все твои мнения сконцентрированы на том, все ли хорошо в Украине.

Я очень надеюсь, что война скоро закончится и все будет хорошо", – сказала Юлия Городна в интервью Суспильне.Спорт.

Добавим, что этап Кубка мира в эстонском Отепяе пройдет с 10 по 13 марта. Это предпоследний этап соревнований в международном сезоне 2021/2022.

Спортсмены из России и Беларуси не будут допущены к этим гонкам из-за военного вторжения на территорию Украины.

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

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Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
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