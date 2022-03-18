Уничтожение Чернигова продолжается: российские фашисты разрушили лыжную базу (фото)

Армия РФ продолжает беспощадно палить по украинским городам и спортивным объектам. Вновь досталось Чернигову

Лыжная база в Чернигове разрушена российскими фашистами

Продолжается вторжение России в Украину. Армия Путина сорвалась с цепи и уничтожает наши города в лучших традициях фашизма. При этом жертвами становятся не только военные, но и мирные жители, в том числе и дети.

Одним из самых пострадавших городов страны стал Чернигов, который находится вблизи границы с Беларусью. Несколько дней назад россияне разрушили стадион имени Гагарина, на котором играет Десна.

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Сегодня же стало известно, что рашисты уничтожили лыжную базу в Чернигове. Разрушены корпуса базы, в том числе и главный, в котором жили дети-спортсмены из других городов.

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Долгие годы здание использовалось для лыжных и биатлонных соревнований. Среди прочего на нем проходили чемпионат Украины по биатлону, а также гонки чемпионов.