Застреліться тепер! Російських біатлоністів викинули зі світового спорту

Спорт не може бути поза політикою, коли у світі триває війна. Тепер російські та білоруські біатлоністи змагатимуться між собою

Біатлоністи покарані за війну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Міжнародна спілка біатлоністів повідомила, що членство Росії в організації призупинено. Відповідне рішення ухвалила Виконавча рада IBU.

Також призупинено членство Білоруської федерації біатлону. Рішення прийнято одноголосно.

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"Обидві федерації порушили гуманітарні зобов'язання федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Ці порушення завдають шкоди репутації IBU та біатлонного спорту", – йдеться у заяві.

Також Виконавча рада вважає, що російська війна в Україні припинила діяльність Федерації біатлону України. І було б несправедливо, якби національні федерації Росії та Білорусі продовжували користуватися всіма правами членства в IBU, тоді як їхні країни стали на заваді проведенню спортивних заходів в Україні.

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Також у заяві сказано, що у разі зміни обставин рішення може бути переглянуте.