Застрелитесь теперь! Российских биатлонистов вышвырнули из мирового спорта

Спорт не может быть вне политики, когда в мире идет война. Теперь российские и белорусские биатлонисты будут соревноваться между собой

Биатлонисты наказаны за войну / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Международный союз биатлонистов сообщил, что членство России в организации приостановлено. Соответствующее решение принял Исполнительный совет IBU.

Также приостановлено членство Белорусской федерации биатлона. Решения приняты единогласно.

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"Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта", – говорится в заявлении.

Также Исполнительный совет считает, что российская война в Украине остановила деятельность Федерации биатлона Украины. И было бы несправедливо, если бы национальные федерации России и Беларуси продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU, в то время как их страны воспрепятствовали проведению спортивных мероприятий в Украине.

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Также в заявлении сказано, что в случае изменения обстоятельств решение может быть пересмотрено.