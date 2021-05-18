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Українські біатлоністки масово вакцинуються від коронавірусу. Бонус – легше їздити Європою

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 травня, 00:13
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Наші спортсмени добровільно йдуть на щеплення, які роблять на базі в Кончі-Заспі. У біатлонної збірної жінки випередили чоловіків
/ Фото: IBU

Все більше українських атлетів отримують дози вакцини від коронавірусу. Черговими про щеплення відзвітували біатлоністки: дівчата відвідали лікарів перед збором, який вже у вівторок починається у Львівській області.

Нещодавно український борець-депутат розповів про вакцинацію на власному прикладі.

Представники збірної пройшли вакцинацію на олімпійській базі "Конча-Заспа" під Києвом. Піонерами виявилися Олена Підгрушна, Ірина Петренко і Надія Бєлкіна, до яких приєдналися тренери та обслуговуючий персонал, повідомляє сайт Xsport.ua.

На другу дозу вакцини біатлоністки розраховують вже після першого збору. Тренер жіночої команди Урош Велепець впевнений, що щеплення спростять переміщення Європою та зменшать шанси захворіти. Наші чоловіки ж на вакцинацію прибудуть 25 травня, після чого під керівництвом Юрая Санітри почнуть збір 29 травня.

В тренді

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У жіночій команді готуватися починають: Підгрушна, Бєлкіна, Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Катерина Бех, Анна Кривонос. Очікується повернення з декрету Ольги Абрамової. Окремо, з особистими тренерами, до сезону готуватимуться Дарина Блашко і сестри Семеренко.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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