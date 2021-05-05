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Український борець-депутат на власному прикладі розповів про вакцинацію

5 травня, 14:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Чемпіон світу і призер Олімпійських ігор Жан Беленюк сьогодні зробив щеплення і доповів, що "політ нормальний". Завтра збирається тренуватися

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

В українському суспільстві продовжують обговорювати плюси і мінуси вакцинації. Сьогодні знаменитий борець і депутат Верховної Ради Жан Беленюк свою думку висловив власним прикладом. Нагадаємо, в квітні Беленюк взяв бронзову медаль на чемпіонаті Європи.

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На свій сторінці в Instagram 30-річний зірковий атлет розповів, що прищепився китайською вакциною, яку виділили для українських спортсменів, котрі готуються до літніх Олімпійських ігор в Токіо. Жан допускає, що у нього є антитіла після перенесеної хвороби ще минулої осені, але вирішив отримати гарантію, щоб не захворіти перед головним стартом останніх років.

До того ж борець уже завтра готовий повернутися до тренувань. Якщо, звичайно, буде добре почуватися.

Нещодавно Жан Беленюк потрапив до Лук'янівського СІЗО.

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Нагадаємо, Беленюк завойовував срібну медаль Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, багаторазово піднімався на п'єдестал чемпіонатів світу та Європи. У 2019 став народним депутатом за списком "Слуги народу".

Раніше Беленюк похвалився готовністю до пляжного сезону: гора м'язів.

Дивіться, як Жан висів униз головою:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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