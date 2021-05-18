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Украинские биатлонистки массово вакцинируются от коронавируса. Бонус – легче ездить по Европе

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
18 мая, 00:13
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Наши спортсмены добровольно идут на прививки, которые делают на базе в Конче-Заспе. В биатлонной сборной женщины опередили мужчин
Женская сборная Украины по биатлону
Женская сборная Украины по биатлону / Фото: IBU

Все больше украинских атлетов получают дозы вакцины от коронавируса. Очередными о прививках отчитались биатлонистки: девчата посетили врачей перед сбором, который уже во вторник начинается во Львовской области.

Недавно украинский борец-депутат рассказал о вакцинации на собственном примере.

Представители сборной прошли вакцинацию на олимпийской базе "Конча-Заспа" под Киевом. Первопроходцами оказались Елена Пидгрушная, Ирина Петренко и Надежда Белкина, к которым присоединились тренеры и обслуживающий персонал, сообщает сайт Xsport.ua.

На вторую дозу вакцины биатлонистки рассчитывают уже после первого сбора. Тренер женской команды Урош Велепец уверен, что прививки упростят перемещение по Европе, да и уменьшат шансы заболеть. Наши мужчины же на вакцинацию прибудут 25 мая, после чего под руководством Юрая Санитры начнут сбор 29 мая.

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В женской команде готовиться начинают: Пидгрушная, Белкина, Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Екатерина Бех, Анна Кривонос. Ожидается возвращение из декрета Ольги Абрамовой. Отдельно, с личными тренерами, к сезону будут готовиться Дарья Блашко и сестры Семеренко.

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