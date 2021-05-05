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Украинский борец-депутат рассказал о вакцинации на собственном примере

5 мая, 14:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион мира и призер Олимпийских игр Жан Беленюк сегодня сделал прививку и доложил, что "полет нормальный". Завтра собирается тренироваться

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

В украинском обществе продолжают обсуждать плюсы и минусы вакцинации. Сегодня знаменитый борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк свое мнение высказал собственным примером. Напомним, в апреле Беленюк взял бронзовую медаль на чемпионате Европы.

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На свой страничке в Instagram 30-летний звездный атлет рассказал, что привился китайской вакциной, которую выделили для украинских спортсменов, готовящихся к летним Олимпийским играм в Токио. Жан допускает, что у него есть антитела после перенесенной болезни еще прошлой осенью, но решил получить гарантию, чтобы не заболеть перед главным стартом последних лет.

При этом борец уже завтра готов вернуться к тренировкам. Если, конечно, будет хорошо себя чувствовать.

Недавно Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗО.

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Напомним, Беленюк завоевывал серебряную медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, многократно поднимался на пьедестал чемпионатов мира и Европы. В 2019 году стал народным депутатом по списку "Слуги народа".

Ранее Беленюк похвастался готовностью к пляжному сезону: гора мускулов.

Смотрите, как Жан висел вниз головой:

Жан Беленюк висит вниз головой

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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