Украинский борец-депутат рассказал о вакцинации на собственном примере

Жан Беленюк / Фото: Instagram
В украинском обществе продолжают обсуждать плюсы и минусы вакцинации. Сегодня знаменитый борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк свое мнение высказал собственным примером. Напомним, в апреле Беленюк взял бронзовую медаль на чемпионате Европы.
На свой страничке в Instagram 30-летний звездный атлет рассказал, что привился китайской вакциной, которую выделили для украинских спортсменов, готовящихся к летним Олимпийским играм в Токио. Жан допускает, что у него есть антитела после перенесенной болезни еще прошлой осенью, но решил получить гарантию, чтобы не заболеть перед главным стартом последних лет.
При этом борец уже завтра готов вернуться к тренировкам. Если, конечно, будет хорошо себя чувствовать.
Недавно Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗО.
Напомним, Беленюк завоевывал серебряную медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, многократно поднимался на пьедестал чемпионатов мира и Европы. В 2019 году стал народным депутатом по списку "Слуги народа".
Ранее Беленюк похвастался готовностью к пляжному сезону: гора мускулов.
Смотрите, как Жан висел вниз головой:
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