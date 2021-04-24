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Депутат Беленюк взял "бронзу" на чемпионате Европы: видео схватки за медаль

24 апреля, 22:01

Олег Люлька Олег Люлька

После провала в четвертьфинале европейского первенства борец-политик выиграл два поединка, что позволило ему вскочить на пьедестал – как это было

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Twitter

Спортсмен-депутат Жан Беленюк, который накануне сенсационно проиграл сербу с грузинскими корнями Зурабу Датунашвили в 1/4 финала чемпионата Европы по греко-римской борьбе, все-таки не остался без медали на турнире в Варшаве.

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В весовой категории 87 кг Беленюк завоевал в столице Польши "бронзу".

После поражения в четвертьфинале от Датунашвили Беленюк одолел хорвата Вьекослава Лубурича, а затем в поединке за третье место оказался сильнее немца польского происхождения Дениса Кудлы. Их противостояние завершилось вничью 1:1, но победу присудили депутату Верховной Рады Украины, так как за ним было последнее очко.

Видео бронзовой схватки Беленюка

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Более успешно Жан Беленюк рассчитывает выступить летом на Олимпиаде в Токио, хотя чемпион Европы-2020 Семен Новиков считает, что право представлять там Украину Жан еще должен подтвердить в схватке с ним.

Добавим, что перед Евро в Польше Беленюк хвастался супер-формой, опубликовав видео, как он на ковре раскидывает четверых соперников, нападающих на него по очереди.

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депутаты спортсмен Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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