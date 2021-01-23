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Божевільна розв'язка естафети! Реактивний Бе програв фініш, а Україна – у ТОП-10

23 січня, 17:52

Олена Павлова Олена Павлова

Туман в Антхольці заважав влучно стріляти учасникам гонки

Ось це розв'язка в чоловічій естафеті на Кубку світу з біатлону в італійському Антхольц-Антерсельві. Лідер загального заліку реактивний Йоханнес Бе не зміг втекти від француза Емільєна Жаклена. А ось Україна, на жаль, не змогла боротися за п'єдестал – тільки 8 місце. Раніше сьогодні Джима фінішувала 10-ю в мас-старті в Італії.

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фото IBU

Цікаво, що після заключної стрільби Жаклен біг на чотири секунди позаду норвезького унікума. Однак не спасував. Француз наздогнав титулованого конкурента і весь час дихав йому в спину. А потім пішов на фінішний спурт, який виявився не під силу навіть самому Бе.

Нагадаємо, що в минулому році Емільєн в схожому стилі вирвав у Йоханнеса "золото" чемпіонату світу в переслідуванні. До речі, Франція виграла другу чоловічу естафету поспіль.

Збірна Франції
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Збірна Франції / Фото: IBU

Хоча треба зазначити, що на другому етапі на трасу опустився туман, і норвежець Йоханнес Дале пішов на штрафне коло. А українець Дмитро Підручний дивом його уникнув. Однак в сумі наша команда використовувала 8 додаткових патронів, плюс Дудченку та Тищенку ще не вистачає швидкості.

Третє місце зайняла збірна Росії, незважаючи на одне штрафне коло переможця індивідуальної гонки Олександра Логінова.

Завра сьомий етап Кубка світу в Італії закриє жіноча естафета і чоловічий мас-старт.

Відео: Сьогодні

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