Божевільна розв'язка естафети! Реактивний Бе програв фініш, а Україна – у ТОП-10

Ось це розв'язка в чоловічій естафеті на Кубку світу з біатлону в італійському Антхольц-Антерсельві. Лідер загального заліку реактивний Йоханнес Бе не зміг втекти від француза Емільєна Жаклена. А ось Україна, на жаль, не змогла боротися за п'єдестал – тільки 8 місце. Раніше сьогодні Джима фінішувала 10-ю в мас-старті в Італії.

Реклама



фото IBU

Цікаво, що після заключної стрільби Жаклен біг на чотири секунди позаду норвезького унікума. Однак не спасував. Француз наздогнав титулованого конкурента і весь час дихав йому в спину. А потім пішов на фінішний спурт, який виявився не під силу навіть самому Бе.

Нагадаємо, що в минулому році Емільєн в схожому стилі вирвав у Йоханнеса "золото" чемпіонату світу в переслідуванні. До речі, Франція виграла другу чоловічу естафету поспіль.

Реклама Збірна Франції / Фото: IBU

Хоча треба зазначити, що на другому етапі на трасу опустився туман, і норвежець Йоханнес Дале пішов на штрафне коло. А українець Дмитро Підручний дивом його уникнув. Однак в сумі наша команда використовувала 8 додаткових патронів, плюс Дудченку та Тищенку ще не вистачає швидкості.

Третє місце зайняла збірна Росії, незважаючи на одне штрафне коло переможця індивідуальної гонки Олександра Логінова.

Завра сьомий етап Кубка світу в Італії закриє жіноча естафета і чоловічий мас-старт.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама