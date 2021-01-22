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Українцю не вистачило 3 десятих до медалі в біатлоні! Виграв гонку скандальний росіянин

22 січня, 16:08

Олена Павлова Олена Павлова

Після четвертої стрільби Логінов зламав палицю

Скандальний російський біатлоніст Олександр Логінов несподівано виграв індивідуальну гонку на сьомому етапі Кубка світу в Італії. Напередодні старту трасу в Антхольці накрило щільним туманом, який багатьом змішав карти на стрільбі. Нагадаємо, що вчора українка Джима стала другою на Кубку світу в Італії.

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Логінов, який свого часу відбував дискваліфікацію за допінг, на чотирьох вогневих рубежах не допустив жодного промаху. А після четвертої стрільби зламав палицю.

Однак це не завадило йому виграти, оскільки ніхто з найближчих переслідувачів не пройшов чисто, крім українця Антона Дудченко. Однак йому зовсім трохи не вистачило швидкості – Дудченко всього 3 десятих секунди програв третьому місцю француза Фійона Майє! Хоча і п'яте місце Антона, безумовно, величезний прорив для українця.

Антон Дудченко

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

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Другим став норвежець Стурла Легрейд з двома промахами, як і у Фійона Майє. Хоча в підсумку програв Логінову менше хвилини за рахунок швидкого ходу.

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Непогано виступив і Артем Прима, який з трьома колами штрафу зайняв 23 місце.

Раніше ми писали, що в Німеччині зажадали каяття від "не чужого Україні" росіянина, який виграв ЧС після допінгу.

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Кубок світу з біатлону Олександр Логінов індивідуальна гонка Антон Дудченко сборная Украины по бейсболу Антхольц-Антерсельва
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