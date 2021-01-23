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Сумасшедшая развязка эстафеты! Реактивный Бе проиграл финиш, а Украина – в ТОП-10

23 января, 17:52

Елена Павлова Елена Павлова

Туман в Антхольце мешал метко стрелять участникам гонки

Вот это развязка в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве. Лидер общего зачета реактивный Йоханнес Бе не сумел убежать от француза Эмильена Жаклена. А вот Украина, к сожалению, не смогла бороться за пьедестал – только 8 место. Ранее сегодня Джима финишировала 10-й в масс-старте в Италии.

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Фото IBU

Любопытно, что после заключительной стрельбы Жаклен бежал в четырех секундах позади норвежского уникума. Однако не спасовал. Француз догнал титулованного конкурента и все время дышал ему в спину. А затем пошел на финишный спурт, который оказался не по силам даже самому Бе.

Напомним, что в прошлом году Эмельен в похожем стиле вырвал у Йоханнеса "золото" чемпионата мира в преследовании. Кстати, Франция выиграла вторую мужскую эстафету кряду.

Сборная Франции
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Сборная Франции / Фото: IBU

Хотя надо отметить, что на втором этапе на трассу опустился туман, и норвежец Йоханнес Дале ушел на штрафной круг. А украинец Дмитрий Пидручный чудом его избежал. Однако в сумме наша команда использовала 8 дополнительных патронов, плюс Дудченко и Тищенко еще не хватает скорости.

Третье место заняла сборная России, несмотря на один штрафной кругпобедителя индивидуальной гонки Александра Логинова.

Завра седьмой этап Кубка мира в Италии закроет женская эстафета и мужской масс-старт.

Видео: Сегодня

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Эстафета сборная Франции Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Украины по биатлону Эмильен Жаклен
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