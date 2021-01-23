Синдром останнього пострілу: Джима фінішувала 10-ю в мас-старті в Італії

Сьогодні на сьомому етапі Кубка світу проводять дві гонки. У першій з них, жіночому мас-старті, українка Юлія Джима мала гарні шанси на високий результат, але... Падіння на дистанції і невдалий останній, 20-й, постріл не дозволили дослідної киянці піднятися на п'єдестал. В четвер Джима стала другою в індивідуальній гонці на Кубку світу в Італії.

Реклама

Джима стартувала неспішно, зробивши ставку на чітку стрільбу на вогневих рубежах. Поступово Юлія піднімалася: 18-е місце після першої стрільби, 11-е – після другої, 8-е – після третьої. Українка закрила всі 15 мішеней!

Однак неприємне падіння на дистанції пригальмувало її, а потім кашу зіпсував промах на останньому рубежі. При цьому лідери теж мазали, і наша біатлоністка могла б замахнутися на медаль. Але не склалося. У підсумку – 10-е місце з відставанням в 56 секунд від переможниці. Варто похвалити Юлію за боротьбу до кінця: після четвертої стрільби вона йшла 13-й, але на останньому колі обійшла росіянок Кукліну і Павлову і норвежку Кноттен.

Першою ж фінішну лінію перетнула француженка Жулья Сімон, яка випередила шведку Ганну Еберг всього на 0,2 секунди! Бронзова нагорода дісталася австрійці Лізі-Терезі Гаузер.

Учора українцеві не вистачило три десятих секунди до медалі в індивідуальній гонці. О 16:00 сьогодні відбудеться чоловіча естафета 4х7,5 км.

Реклама

Дивіться сюжет про успіх Джими в Антгольці-Антерсельві:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама