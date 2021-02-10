Русский
$ 27,64
33,44
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

"Сходіть вже до проктолога": в Росії жорстко відреагували на провал біатлоністів

10 лютого, 18:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команда посіла дев'яте місце в змішаній естафеті

Сьогодні стартував чемпіонат світу з біатлону. Команди бігли змішану естафету. Російські біатлоністи, які виступають у нейтральному статусі, провалили гонку, зайнявши дев'яте місце. Колишній старший тренер чоловічої збірної Росії Володимир Аликин, коментуючи результат, слів не добирав.

Реклама

Читайте також: Як креативно відзначити День закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя

"Вони стільки готувалися, а що в результаті? Дев'яте місце – ганьба. Зараз скажуть, що проаналізують гонку і зроблять висновки. Але скільки можна цих аналізів. Сходіть вже до проктолога або уролога – аналізи зробіть. Одні відмовки щоразу", – сказав Алікін в бесіді з кореспондентом Sport24 .

Нагадаємо, що збірна України до фінішу боролася за бронзові медалі зі Швецією, але поступилася менше секунди.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон чемпіонат світу з біатлону російські спортсмени
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Збірна України з біатлону недорахується призера чемпіонатів світу в Поклюці
Збірна України з біатлону недорахується призера чемпіонатів світу в ПоклюціБіатлон
Обличчя в мурашнику і вівчарка над вухом: як норвезький поліцейський переміг кращого біатлоніста СРСР
Обличчя в мурашнику і вівчарка над вухом: як норвезький поліцейський переміг кращого біатлоніста СРСРБіатлон
Росія – гола! Їй нема в чому виступати на чемпіонаті світу з біатлону
Росія – гола! Їй нема в чому виступати на чемпіонаті світу з біатлонуБіатлон
"Стрес, паніка": Підгрушна "проспала" свою гонкуБіатлон
На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону
На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлонуБіатлон
У збірній України з біатлону стане на одну росіянку більше: тренери – в роздумах
У збірній України з біатлону стане на одну росіянку більше: тренери – в роздумахБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти