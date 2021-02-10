"Сходіть вже до проктолога": в Росії жорстко відреагували на провал біатлоністів

Сьогодні стартував чемпіонат світу з біатлону. Команди бігли змішану естафету. Російські біатлоністи, які виступають у нейтральному статусі, провалили гонку, зайнявши дев'яте місце. Колишній старший тренер чоловічої збірної Росії Володимир Аликин, коментуючи результат, слів не добирав.
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"Вони стільки готувалися, а що в результаті? Дев'яте місце – ганьба. Зараз скажуть, що проаналізують гонку і зроблять висновки. Але скільки можна цих аналізів. Сходіть вже до проктолога або уролога – аналізи зробіть. Одні відмовки щоразу", – сказав Алікін в бесіді з кореспондентом Sport24 .
Нагадаємо, що збірна України до фінішу боролася за бронзові медалі зі Швецією, але поступилася менше секунди.
Your medalists of the Mixed Relay in @BiatlonPokljuka- IBU World Cup (@IBU_WC) February 10, 2021
@NSSF_Biathlon
@OESVbiathlon
@SwedenBiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q # pokljuka2021 pic.twitter.com/aPpehzH6zv
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