"Сходіть вже до проктолога": в Росії жорстко відреагували на провал біатлоністів

Сьогодні стартував чемпіонат світу з біатлону. Команди бігли змішану естафету. Російські біатлоністи, які виступають у нейтральному статусі, провалили гонку, зайнявши дев'яте місце. Колишній старший тренер чоловічої збірної Росії Володимир Аликин, коментуючи результат, слів не добирав.

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"Вони стільки готувалися, а що в результаті? Дев'яте місце – ганьба. Зараз скажуть, що проаналізують гонку і зроблять висновки. Але скільки можна цих аналізів. Сходіть вже до проктолога або уролога – аналізи зробіть. Одні відмовки щоразу", – сказав Алікін в бесіді з кореспондентом Sport24 .

Нагадаємо, що збірна України до фінішу боролася за бронзові медалі зі Швецією, але поступилася менше секунди.

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