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Сумно, прикро! Наші біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу

10 лютого, 17:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Українська команда фінішувала на четвертій позиції

Словенська Поклюка наступні десять днів буде в епіцентрі біатлонних баталій. Тут стартував чемпіонат світу з біатлону.

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Сьогодні 27 збірних вийшли на старт змішаної естафети. За "синьо-жовтих" бігли найкращі – Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима і Олена Підгрушна. До ранку був під питанням Підручний. Напередодні Дмитро поскаржився на погане самопочуття. Але в день гонки наш капітан був повністю готовий до старту.

Хлопці наші включилися в боротьбу за нагороди. Трохи затримувалися на стрільбищі, але додавали ходом і екватор збірна України пройшла третьою. Підручний передав естафету Джимі з відставанням в 55 секунд від лідируючої Норвегії. Між ними ще вклинилася Франція.

Юлія Джима відпрацювала свій етап блискуче і вивела нашу команду на друге місце!

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Завершувала естафету Олена Підгрушна. Все складалося чудово до останнього вогневого рубежу. Олені довелося скористатися всіма додатковими патронами. Вона упустила Австрію, зі Швецією боролася до фінішної стрічки за "бронзу". Не вистачило зовсім трохи. У підсумку найприкріше в спорті місце – четверте. Спортсмени жартують – це дерев'яна медаль.

Результати змішаної естафети

1. Норвегія – 1:20.19,3 (0+11)
2. Австрія – +27,0 (0+2)
3. Швеція – +30,6 (0+8)
4. Україна – +31,1 (0+8)

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біатлон чемпіонат світу з біатлону
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