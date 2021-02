Сумно, прикро! Наші біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу

Словенська Поклюка наступні десять днів буде в епіцентрі біатлонних баталій. Тут стартував чемпіонат світу з біатлону.

Читайте також: Як креативно відзначити День закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя

Сьогодні 27 збірних вийшли на старт змішаної естафети. За "синьо-жовтих" бігли найкращі – Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима і Олена Підгрушна. До ранку був під питанням Підручний. Напередодні Дмитро поскаржився на погане самопочуття. Але в день гонки наш капітан був повністю готовий до старту.

Хлопці наші включилися в боротьбу за нагороди. Трохи затримувалися на стрільбищі, але додавали ходом і екватор збірна України пройшла третьою. Підручний передав естафету Джимі з відставанням в 55 секунд від лідируючої Норвегії. Між ними ще вклинилася Франція.

Юлія Джима відпрацювала свій етап блискуче і вивела нашу команду на друге місце!

Читайте також: Обличчя в мурашнику і вівчарка над вухом: як норвезький поліцейський переміг найкращого біатлоніста СРСР

Завершувала естафету Олена Підгрушна. Все складалося чудово до останнього вогневого рубежу. Олені довелося скористатися всіма додатковими патронами. Вона упустила Австрію, зі Швецією боролася до фінішної стрічки за "бронзу". Не вистачило зовсім трохи. У підсумку найприкріше в спорті місце – четверте. Спортсмени жартують – це дерев'яна медаль.

Результати змішаної естафети

1. Норвегія – 1:20.19,3 (0+11)

2. Австрія – +27,0 (0+2)

3. Швеція – +30,6 (0+8)

4. Україна – +31,1 (0+8)

Gold all over again @NSSF_Biathlon defend the title in the Mixed Relay! The first of the World Championships in @BiatlonPokljuka goes to Norway! https://t.co/bk5aBBso9Q # pokljuka2021 pic.twitter.com/A2fgbM5l1T